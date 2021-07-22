Вашингтон, 22 июля, 2021, 08:56 — ИА Регнум. На «укрепление» гражданского общества в Сербии, которая на сегодняшний день, по оценкам некоммерческой организации Freedom House, почти полностью финансируемой правительством Соединённых Штатов, является «частично свободным государством», планируются направить до $9 млн. Такую сумму готовы выделить Агентство США по международному развитию (USAID) совместно со Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

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Согласно тендерной документации, на которую ссылается RT, реализовать программу с общим бюджетом от $8 млн до $9 млн предполагается за пять лет. При этом отмечается, что размер финансирования и сроки действия программы могут быть скорректированы.

В отчёте американской НКО указано, что в Сербии якобы возрастает концентрация власти в руках правящей партии, ухудшается ситуация в сфере гражданских прав и политических свобод, «демократические институты и свобода СМИ остаются слабыми, а в отношении плюрализма происходит спад».

В этой связи США и Швейцария намерены с помощью новой инициативы изменить сложившуюся в стране ситуацию.

«Общая цель: гражданское общество, ставшее более устойчивым перед лицом проблем сокращения гражданского пространства и лучше справляющееся с выполнением своих функций по части [общественного] контроля, защиты прав и гражданского участия в результате создания более благоприятных условий», — говорится в тексте документа.

Подать заявку на участие в конкурсе могут государственные, частные, коммерческие и некоммерческие организации, а также высшие учебные заведения и другие неправительственные организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Госдепартамент США заявлял о готовности выделить $325 тыс. некоммерческим организациям, которые помогут «укреплению связей» между американцами и гражданами Сербии.