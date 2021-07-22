Калуга, 22 июля, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Калужская область — один из первых регионов страны, который вошёл в новый проект правительства России по созданию дополнительных мест в школах через ВЭБ. РФ на принципах государственно-частного партнерства. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

City-yaroslavl.ru Школа

«Решение по одной школе уже принято. Она будет построена в Обнинске в 2022 году. Субсидия государства составит 1,2 млрд рублей. В ближайшее время рассчитываем получить положительное решение ещё по трём школам в Калуге: на «Байконуре», «Тайфуне» и в «Комфорт-Парке». Это 2023 год. На 2024 год готовим заявки по школам в Людиновском и Малоярославецком районах. Это позволит создать ещё порядка 8000 современных комфортных школьных мест и вплотную приблизиться к решению проблемы второй смены в школах региона. Школы в Калуге в микрорайоне «Кубяка» и Малоярославце, в которых мы остро нуждались, строятся, а в Медыни и Кондрово строительство школ уже в высокой степени готовности», — написал на странице в соцсети Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, задачу строительства школ в рамках действующей федеральной программы и с учетом ресурсов Государственной корпорации развития России ВЭБ поставил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. В России будут построены ещё 1300 новых школ для одного миллиона детей. Глава государства подчеркнул, что «школа была и будет для ребят вторым домом, который должен стать уютным и современным».