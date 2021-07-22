Новосибирск, 22 июля, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В несколько детских садов Новосибирска поступили сообщения о минировании. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Новосибирской области, к настоящему времени проверено более половины объектов.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели выезжают на вызовы о минировании

При этом сколько всего дошкольных учреждений получили письма с угрозами, не уточняется. Детсады были временно закрыты, а дети в срочном порядке отправлены домой.

«В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений», — добавили в правительстве.

Отправителей сообщений устанавливают правоохранители. Ситуация находится на контроле антитеррористической комиссии региона.

Как сообщало ИА REGNUM, чуть больше месяца назад детские сады Новосибирска также получали анонимные сообщения о минирования.

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