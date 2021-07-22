Токио, 22 июля, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото не намерена уходить в отставку на фоне скандалов. Об этом 22 июля она заявила на пресс-конференции.

T.Nobue Сэйко Хасимото

«Я должна выполнять свои обязанности до конца», — сказала Хасимото.

По её словам, организаторы Игр настроены провести их успешно.

Она отметила, что оргкомитет в курсе, что многие не хотят смотреть церемонию открытия Игр из-за случившихся скандалов.

21 июля режиссёр церемонии открытия Олимпиады Кентаро Кобаяси покинул свой пост после скандала, причиной которого стало появление в интернете записи его выступления, сделанной в 1998 году, когда он был участником комедийного дуэта.

На том выступлении он предлагает «поиграть в Холокост» и разбрасывает множество нарезанных из бумаги человечков, олицетворяющих жертв геноцида. Ролик получил широкое распространение и вызвал острую критику.