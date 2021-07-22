Кемерово, 22 июля, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Обстановка с распространением коронавируса в Кемеровской области продолжает оставаться напряженной. На утро 22 июля в регионе выявили 197 новых носителей SARS-CoV-2.

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Как сообщает оперативный штаб, шесть пациентов скончались и 191 — выздоровел.

Таким образом, в Кузбассе 41 420 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1896 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 14 446 человек.

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