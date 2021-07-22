Москва, 22 июля, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Рекомендации, когда стоит выставлять на продажу свой автомобиль, дал водителям в России генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».

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По словам эксперта, определить срок, когда стоит избавиться от автомобиля, можно исходя из технического состояния машины.

«Основной признак того, что с машиной лучше расстаться, — ухудшение ее технического состояния», — сообщил Мигаль.

Он добавил, что в случае, если автовладелец часто начинает тратиться на ремонт машины, то стоит задуматься о ее продаже с максимальной выгодой пока ремонт не стал отнимать слишком много денег и времени.

Также Мигаль сообщил, что еще одним критерием для продажи авто является его возраст. Так, автомобиль, которому уже десять лет, с большей вероятностью потребует серьезных вложений по сравнению с годовалым.

Ранее эксперт рассказал, что динамичная или слишком медленная длительная езда могут повлечь за собой поломку автоматической трансмиссии.

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