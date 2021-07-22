Пенза, 22 июля, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Пензе устанавливают обстоятельства травмирования мальчика 2020 года рождения после падения с высоты, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Окно

Около 16:00 21 июля годовалый ребенок, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Мальчика госпитализировали в больницу. По предварительной информации, ребенок в момент падения находился в квартире с сожителем бабушки.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе днем 26 июня из окна пятого этажа в доме на проспекте Строителей выпала пятилетняя девочка, которая находилась в квартире с матерью.

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