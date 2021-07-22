Екатеринбург, 22 июля, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Мост по улице Блюхера в Екатеринбурге могут открыть для движения уже в середине августа 2021 года. Об этом заявил вице-мэр Алексей Бубнов журналистам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

Путепровод закрыли на ремонт 1 мая 2021 года. Ранее планировалось, что автомобили пустят по мосту с 30 августа.

«Очень осторожно: я думаю — это вторая декада августа», — сказал Бубнов в эфире «Четвёртого канала» о новых сроках открытия Блюхеровского моста.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге произошёл скандал с ремонтом моста на Кольцовском тракте: путепровод частично перекрыли, но рабочие на объект так и не вышли. После этого на мост прибыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.