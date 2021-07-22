Москва, 22 июля, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования сети интернет прошли в период с 15 июня по 15 июля в России. Об этом 22 июля сообщает РБК со ссылкой на источники.

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Уточняется, что последние рассказали изданию, что во время этих учений проверялась возможность физического отключения российского сегмента интернета.

При этом добавляется, что источник на телекоммуникационном рынке сообщил, что в учениях принимали участие МТС, «Вымпелком», «Мегафон», Tele2, «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг».

«Цель учений — определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз. Официальные итоги еще не подведены, предварительно учения признаны успешными», — рассказал он.

Также со ссылкой на материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика» указывается, что материалы по названным учениям должны быть подготовлена до 31 августа. В то же время добавляется, что в этих документах не уточняется, какова была цель учений и чем они закончились.

Вместе с тем добавляется, что в Роскомнадзоре не подтвердили изданию факт проведения таких учений, однако уточнили, что в РФ ежегодно проходят учения, которые направлены на повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры Рунета, и проводятся они в соответствии с российским законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что все территории России, включая удалённые, будут обеспечены интернетом к 2030 году.