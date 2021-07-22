Улан-Удэ, 22 июля, 2021, 08:38 — ИА Регнум. На территориях Баргузинского и Северобайкальского районов Бурятии с 21 июля стартовала перепись населения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за три дня представителям Бурятстата предстоит переписать жителей ряда сёл и посёлков.

V-2020.org Перепись населения будет проведена 344 регистраторами

В состав экспедиционных групп, как отмечается, кроме переписчиков войдут проводник, а также сотрудники районных администраций.

Добавим, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдёт в октябре 2021 года.

«Впервые принять участие в переписи станет возможно на портале «Госуслуги». В условиях пандемии это самый безопасный способ участия в переписи», — отметили в правительстве.