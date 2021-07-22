Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Соглашение по «Северному потоку — 2» между США и Германией не означает, что Вашингтон прекратит применять санкции против участников этого проекта. Об этом представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила 21 июля на брифинге для журналистов.

Госдепартамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

Она подчеркнула, что Вашингтон по-прежнему выступает против проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», так как считает его распространением «российского злонамеренного геополитического влияния». Власти США следуют закону о применении санкций против проекта.

Так, в середине августа Конгрессу США должен быть представлен доклад о мерах, предпринятых Вашингтоном против участников строительства. Вся деятельность, связанная с проектом и потенциально подпадающая под ограничения, будет изучена.

«Решения на этот счет будут приниматься в индивидуальном порядке», — заявила представитель Госдепартамента.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии и США пришли к соглашению относительно «Северного потока — 2». Германия, как заявили в США, обязалась принять меры в том случае, если Россия попытается использовать энергетику в качестве оружия или предпримет агрессивные действия против Украины.

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