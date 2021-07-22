Вашингтон, 22 июля, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Соглашение по «Северному потоку — 2» между США и Германией не означает, что Вашингтон прекратит применять санкции против участников этого проекта. Об этом представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила 21 июля на брифинге для журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Она подчеркнула, что Вашингтон по-прежнему выступает против проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», так как считает его распространением «российского злонамеренного геополитического влияния». Власти США следуют закону о применении санкций против проекта.

Так, в середине августа Конгрессу США должен быть представлен доклад о мерах, предпринятых Вашингтоном против участников строительства. Вся деятельность, связанная с проектом и потенциально подпадающая под ограничения, будет изучена.

«Решения на этот счет будут приниматься в индивидуальном порядке», — заявила представитель Госдепартамента.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии и США пришли к соглашению относительно «Северного потока — 2». Германия, как заявили в США, обязалась принять меры в том случае, если Россия попытается использовать энергетику в качестве оружия или предпримет агрессивные действия против Украины.

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