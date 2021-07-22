Тольятти, Самарская область, 22 июля, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Большое количество погибшей рыбы заметили жители в реке Волга в Тольятти. Об этом 22 июля сообщили очевидцы в группе «Происшествия Тольятти» в социальной сети.

Скриншот фото группы «Типичный Обнинск» «ВКонтакте» Дохлая рыба в реке Протве

На фото, которыми поделились местные жители, видно, что берег водоема усеян погибшей рыбой.

«Волга «цветёт» каждое лето, но такое количество погибшей рыбы — впервые. Прошу властей города срочно обратить внимание на экологические проблемы Тольятти», — пишет очевидец.

Одни местные жители предполагают, что причиной гибели рыбы могла стать высокая температура воздуха, другие предположили, что причина гибели морских обитателей — опасные отходы и загрязнение окружающей среды.

По информации некоторых СМИ, причиной может быть и массовое цветение водорослей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил очистить береговые линии водных объектов.