Ставрополь, 22 июля, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Ставропольском крае арестован начальник управления ГИБДД Алексей Сафонов. Он пробудет под стражей до 19 сентября 2021 года. Такое решение принял 21 июля Ессентукский городской суд, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Кроме Сафонова, арестованы на два месяца еще пятеро фигурантов громкого уголовного дела, в том числе двое сотрудников полиции. В отношении еще двоих принято решение о домашнем аресте, еще один фигурант получил запрет на совершение определенных действий. Помимо этого решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении остальных участников организованной преступной группы.

Взятка

Следите за развитием событий в трансляции: «Задержание главы ГИБДД Ставрополья и массовые обыски — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Ставропольском крае прошло громкое задержание по уголовному делу о взятках в особо крупном размере. Среди задержанных оказался начальник управления Госавтоинспекции Алексей Сафонов. Его подозревают в организации преступного сообщества из числа сотрудников ведомства и гражданских лиц. Они выдавали незаконные справки водителям большегрузов на беспрепятственное передвижение по территории края. Сумма взяток предварительно оценивается в 19 млн рублей.