Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Группа конгрессменов США обратилась к президенту страны Джозефу Байдену с просьбой перенести дату встречи с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает 22 июля «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Политики отметили, что с 7 августа по 20 сентября Конгресс будет на каникулах, что не позволит президенту Украины встретиться с американскими конгрессменами и сенаторами.

«Мы отправили письма президенту [Байдену], призывая, чтобы эту дату изменили — для того, чтобы члены Конгресса были здесь в Вашингтоне в одно время. Надеюсь, президент рассмотрит это», — заявила член Конгресса Марси Каптур.

Она отметила, что перенос встречи позволит политикам провести надлежащий диалог с Зеленским.

Дату встречи также раскритиковал сенатор Тед Круз. Он написал на своей странице в социальной сети Twitter, что президент Украины не сможет собрать членов Конгресса, выступающих против завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

Напомним, ранее стало известно, что встреча Байдена и Зеленского официально назначена на 30 августа 2021 года.

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