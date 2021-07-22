Сеул, 22 июля, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Сети обнародованы снимки тестового экземпляра нового субкомпактного кроссовера Hyundai Casper в камуфляже. Снимки с автомобилем размещены на сайте Bobaedream.

Bobaedream.co.kr Hyundai Casper

Casper в модельной линейке компании разместится на ступеньку ниже кроссовера Kona. Длина новинки составляет всего 3594,1 мм.

В основе архитектуры субкомпактного кроссовера лежит «тележка» Hyundai K10. На платформе разместится 1,2-литровый четырехцилиндровый мотор производительностью 83 л. с. Двигатель будет функционировать с пятискоростной механической либо автоматической трансмиссией. Также в линейку моторов может войти 1,1-литровый бензиновый «движок» мощностью 68 л. с.

Внешне модель выделяется причудливыми передними и задними фонарями круглой формы, прямоугольной фальшрадиаторной решёткой с треугольными планками, а также тонкими светодиодными дневными ходовыми огнями и спойлером.

Ранее Hyundai провела премьеру своей третьей модели из семействе Elantra — нового седана N 2022 модельного года. Новинку приводит в движение бензиновый силовой агрегат производительностью 280 «лошадей» (392 Нм).

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