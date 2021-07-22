Варшава, 22 июля, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Профессор Марцин Вёнцек избран новым уполномоченным по правам человека в Польше. Его назначение на пятилетний срок в среду, 21 июля, одобрил Сенат. Об этом сообщает пресс-служба данного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

За назначение нового омбудсмена проголосовали 93 сенатора, никто не был против, пятеро — воздержались от голосования. Кандидатуру Вёнцека выдвинули совместно правящая в республике партия «Право и справедливость» и оппозиционные фракции. До голосования в Сенате кандидатуру Вёнцека одобрил большинством голосов Сейм республики.

В должности омбудсмена Марцин Вёнцек заменит Адама Боднара, срок полномочий которого истек в сентябре прошлого года. Из-за того, что Сейм и Сенат достаточно долго не могли согласовать между собой ни одну новую кандидатуру на данный пост, Боднар оставался на своем посту до прошлого четверга, 15 июля.

Марцин Вёнцек — профессор Варшавского университета, доктор юридических наук, заведующий кафедрой прав человека Факультета права и администрации Варшавского университета, специализируется на конституционном праве и правах человека.