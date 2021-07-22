Кызыл, 22 июля, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки зарегистрировано 186 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала 2021 года в регионе подтверждено заражение 5134 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 186 инфицированных 109 женщин, 77 мужчин. 142 больным от 18 до 49 лет, 33 человек в возрасте от 50 до 64 лет, 10 пожилых людей старше 65 лет», — добавили в минздраве.

В стационарах Кызыла в настоящее время лечатся 1456 пациентов. Состояние 291 из них оценивается, как тяжёлое. Всего в регионе организовано 1767 инфекционных коек, из которых занято 82,4%.