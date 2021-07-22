Ставрополь, 22 июля, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Глава ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, арестованный по обвинению в получении взяток, заявил, что особняк с «золотыми» унитазами принадлежит его гражданской жене и не связан с ним.

Sledcom.ru Золотые унитазы задержанного главы ГИБДД

Следите за развитием событий в трансляции: «Задержание главы ГИБДД Ставрополья и массовые обыски — все новости»

По его словам, он пришел в этот дом пять лет назад. «Когда я пришел, все было выстроено. Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал», — сказал Сафонов журналистам в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Ставропольском крае был задержан глава управления ГИБДД Алексей Сафонов. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (общий ущерб — более 19 млн рублей) и организация преступного сообщества.

В ходе обысков у него было изъято более 20 млн рублей в разной валюте, не считая ювелирных украшений. Также во дворе дома у него стояли иномарки.

Читайте также: «Ставропольские тутанхамоны» — соцсети о золотых унитазах главы ГИБДД