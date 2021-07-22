Элиста, 22 июля, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Из Бурятии домой вернулась бригада калмыцких медиков, оказавшая помощь в борьбе с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Kurganobl.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Калмыцкие медики отработали в красной зоне. В связи с увеличением числа госпитализаций ковид-пациентов в Бурятии были развёрнуты дополнительные госпитали, включая реанимационные койки. В состав делегации вошли два врача-реаниматолога-анестезиолога и две медицинские сестры.

ИА REGNUM напоминает, что это не первая помощь, которую оказали калмыцкие медики в Бурятии в период пандемии.