Барнаул, 22 июля, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 22 июля 2021 года от коронавируса привились всего 445 776 человек (+4436 за последние двое суток). Накануне оперштаб не публиковал данные о вакцинации.

Mil.ru Вакцинация

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Из общего количества вакцинированных 123 564 жителя региона получили первую прививку (на 1557 меньше, чем по состоянию на 19 июля) и 322 212 человек (+5993 за 20−21 июля) полностью привиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Алтайский край получил уже 505 281 комплект вакцины (+34 840 за минувшие выходные дни).

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