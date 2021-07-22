Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Женщина погибла, упав с высоты, в попытке спастись от огня в квартире бывшего общежития в Невском районе Петербурга в ночь на четверг, 22 июля.

Пожар

По данным Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило в 04:40 мск с улицы Дыбенко, д.9, корп.1.

«В 8-комнатной квартире бывшего общежития, происходило горение в двух комнатах и коридоре на общей площади 45 кв. метров», — отметили в ведомстве.

На месте ЧП работали четыре единицы техники и 22 человека личного состава. Их усилиями в 05:51 мск пожар был локализован.

Однако еще до прибытия пожарных произошла трагедия. Как сообщил телеканалу «78» источник в оперативных службах, женщина выпала из окна горящей квартиры на землю. Прибывшие медики лишь констатировали смерть.

«При помощи спасательных устройств с вышележащих этажей удалось эвакуировать 15 человек, из пылающей комнаты — двух мужчин», — отмечается на сайте телеканала.