Екатеринбург, 22 июля, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Арест на имущество депутата Госдумы («Единая Россия»), вице-президента группы компаний «Кировский» Льва Ковпака, а также на имущество его жены и отца, наложил Арбитражный суд Свердловской области. Документ 21 июля размещён в картотеке суда.

(сс) succo Арест имущества

«Арбитражный суд Свердловской области определил: наложить арест на денежные средства на счетах и денежные средства, которые будут поступать на счета Ковпака Льва Игоревича, Ковпака Игоря Ивановича, Ковпак Вероники Александровны, ООО «Прометей», ООО «Продукт-ленд», ООО «ОЖК», ООО «Лев» в пределах 1 млрд руб.», — говорится в сообщении.

При этом также под арест попало движимое и недвижимое имущество, денежные средства на счетах и средства, поступающие на счета ООО «Управа ко», ООО Супермаркет «Кировский», ООО «Армаг», а также еще ряда организаций.

Также отмечается, что такое решение было принято по иску конкурсного управляющего ООО «Продовольственная компания» Константина Маркова, который обвинил Льва Ковпака в доведении организации до банкротства.

Отметим, в прошедшем году доход Льва Ковпака, который был избран депутатом Государственной думы РФ (Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 169) в 2016 году, составил 36 млн рублей.