Абакан, 22 июля, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В Хакасии возбуждено уголовное дело в отношении первого замминистра природных ресурсов и экологии региона Сергея Глушкова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, его подозревают в хищении чужого имущества в крупном размере.

R-19.ru Здание правительства Хакасии

«Речь идет о растрате имущества в процессе ликвидации автономного учреждения. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия, министерство содействует следствию», — уточнили в правительстве.

В настоящее время Сергей Глушков, как уточняется, освобождён от должности. Служебный контракт с ним расторгнут с 22 июля.