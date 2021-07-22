Вашингтон, 22 июля, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Власти США намерены выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) только половину своего регулярного взноса. Об этом 22 июля заявил Ричард Баум, курирующий в Управлении по борьбе с наркотиками администрации президента США вопросы, связанные с допингом в спорте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Врата WADA

По словам Баума, США заплатят WADA половину взноса, а судьба оставшейся части суммы будет зависеть от хода реформирования организации.

«Мы должны увидеть трансформацию исполнительного комитета WADA. Он должен быть преобразован в полностью независимый экспертный орган», — сказал Баум.

Он добавил, что исполнительный комитет — ключевой орган WADA, принимающий решения, работа которого «слишком важна, чтобы быть предметом даже кажущегося конфликта интересов».

По его словам, если Международный олимпийский комитет (МОК) будет блокировать эту реформу, то США будут искать альтернативные варианты для «повышения независимости исполкома WADA».

В июне 2020 года Управление по борьбе с наркотиками США призвало Конгрессу рассмотреть возможность отказа от финансирования WADA, если организация не примет меры по реформированию. В докладе отмечалось, что США ежегодно выплачивают WADA $2,7 млн — больше, чем любая другая страна.