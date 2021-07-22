Барнаул, 22 июля, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 22 июля 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3769 человек, причём 20 из них добавили в сводку за последние сутки.

Момент прикрепления коронавируса к рецептору клетки: сцепка S- белка «короны» вируса и рецептора

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Тяжелобольных насчитывается 712 (за последние сутки данные не изменились), из них 210 подключены к аппаратам ИВЛ.

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (14 726 человек, +38 за последние сутки) и ОРВИ (36 664 человека, +223 за последние сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3071 ребёнка (+27 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (59 635 человек, +271 за последние сутки) новый вирус победили 48 232 человека (всего +98 за последние сутки).

Читайте также: В Алтайском крае скончались ещё 18 пациентов с COVID-19