Саратовская область, 22 июля, 2021, 08:54 — ИА Регнум. На Саратовскую область вечером 21 июля обрушился сильный ветер. От стихии пострадали здания, линии электропередач и газопровод в поселке Турки, сообщает пресс-служба губернатора области.

После урагана

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Глава региона Валерий Радаев поручил оперативно ликвидировать последствия урагана, который частично сорвал крыши детского сада, кинотеатра, магазина. Помимо этого имеются повреждения кровли жилых домов, порыв газопровода и обрыв линии электропередач. Пострадавших среди жителей нет.

Аварийные службы приступили к восстановительным работам. Координирует работу всех оперативных служб совместно с главой района зампред областного правительства Александр Соловьев.

ИА REGNUM напоминает, метеослужбы предостерегали жителей Саратовской области о надвигающемся шквалистом усилении ветра в ночь с 21 на 22 июля.

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