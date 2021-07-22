Самара, 22 июля, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Тело мужчины подняли со дна реки в Самарской области. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба областной поисково-спасательной службы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Мученик воды»

Сообщается, что 21 июля сотрудники спасательного ведомства получили сообщение о том, что на реке Волга рядом с Первомайским спуском ночью во время купания пропал мужчина 1977 года рождения.

Отмечается, что после двух часов поиска водолазы обнаружили тело пропавшего мужчины рядом с бетонной дамбой. Они доставили тело до берега и передали стражам порядка.

«В ходе проведения спасательных работ задействовано три водолаза и спасательный катер», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 14 июля в Самарской области в 2021 году на водных объектах погибли 39 человек.