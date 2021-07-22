Шахты, Ростовская область, 22 июля, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Ростовской области подросток попал под уголовное преследование после того, как избил мужчину. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

(сс) Wokandapix Подросток

Следователи полагают, что инцидент произошёл 9 июля в одном из частных домовладений в Шахтах. В ходе распития спиртных напитков у 17-летнего подростка возник конфликт с 42-летним мужчиной. В результате ссоры несовершеннолетний избил потерпевшего и скрылся. Мужчина был доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об аресте подростка.