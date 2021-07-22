Джакарта, , 08:19 — REGNUM По оценке военного эксперта из института безопасности и стратегических исследований (ISSES) Хайрула Фахми, покупка 6 учебно-тренировочных южнокорейских истребителей типа T-50i Golden Eagle осуществима, сообщает Kompas.

Истребитель ВВС Индонезии U.S. Air Force

«Я думаю, что эта покупка того стоит», — заявил военный эксперт.

По его словам, закупка 6 истребителей типа T-50i увеличит потенциал Индонезии в процессе повторных переговоров с Южной Кореей о разработке истребителей KF-X/IF-X.

Ранее в министерстве обороны Индонезии подтвердили закупку 6 единиц учебно-боевых самолетов из Южной Кореи. В министерстве заявили, что покупка истребителей выполнена с учетом оптимизации использования отечественных промышленных компонентов для удовлетворения стратегических потребностей ВВС Индонезии в подготовке пилотов и поддержания суверенитета и территориальной целостности Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея доставит в Индонезию шесть усовершенствованных учебно-тренировочных самолетов Т-50 с 2021 по 2024 год.

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