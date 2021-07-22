Эр-Рияд, , 08:17 — REGNUM Причастность в применении системы электронного шпионажа Pegasus для слежки за людьми отвергают власти Саудовской Аравии, 21 июля сообщило издание Al Riyadh со ссылкой на правительство королевства.

Эр-Рияд Иван Шилов © ИА REGNUM

В Эр-Риаде отметили, что принципы, которыми руководствуется руководство страны, «являются твердыми и никак не связаны с той деятельностью, о которой упоминали СМИ».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля соучредитель и глава израильской фирмы NSO Group Шалев Хулио заявил, что разработанная его компанией программа Pegasus не использовалась для слежки за «представителями гражданского общества».

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