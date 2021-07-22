Москва, 22 июля, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Отметки в российских паспортах о заключении брака и детях до 14 лет теперь будут ставиться по желанию. Это прописано в постановлении, подписанном председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

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Также владелец удостоверяющего личность документа по своему усмотрению сможет вносить или не вносить в него данные об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), группе крови и резус-факторе.

«По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки: о регистрации и расторжении брака […] о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста)», — говорится в документе.

Также необязательно вносить в паспорт сведения о ранее выданных паспортах и выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ.

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Обязательными в российском паспорте останутся отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учёта, а также отметки об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в России вступил в силу новый административный регламент МВД России по выдаче и замене паспортов. Он уточняет требования к фотографиям на паспорт, вводит новую форму заявления и новые реквизиты госпошлин. Главным новшеством стал запрет на любое, даже минимальное ретуширование фотографии.

Также гражданам запретили приносить фотографии, сделанные в линзах, изменяющих цвет глаз. Запрет относится также к фото в форменной одежде. Возраст гражданина на фотографии должен совпадать с возрастом на день подачи заявления.