Горно-Алтайск, 22 июля, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 19 002, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 17 650 человек, в том числе 44 за последние сутки. Зарегистрирован новый летальный случай от COVID-19 — в июне скончалась 73-летняя жительница Усть-Коксинского района.

«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжелой двухсторонней пневмонии. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 296 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 251 — от COVID-19, 45 — от иных причин», — добавили в штабе.