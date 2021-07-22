Москва, 22 июля, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Правила внесения данных в паспорт гражданина РФ изменило российское правительство. Соответствующее постановление было ранее подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт

В постановлении уточняется, что теперь отметки о регистрации и расторжении брака и о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста) будут ставиться по желанию гражданина.

Кроме того, также по желанию будут ставиться штампы о ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе владельца документа.

В то же время отметки в паспорте гражданина РФ о регистрации по месту жительства, о снятии с регистрационного учёта и о его отношении к воинской обязанности останутся обязательными.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому паспорта российских граждан, которым исполнится 20 или 45 лет, продолжат действовать ещё 90 дней.