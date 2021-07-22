Улан-Удэ, 22 июля, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Бурятии число случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 50 627. За минувшие сутки выявлен 231 новый носитель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 168 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — добавили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 46 083 пациентов, в том числе 267 за последние сутки. Дополнительно сняты с наблюдения 758 жителей. В числе контактных лиц остаются более 15,6 тыс. человек.