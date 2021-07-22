Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Петербурге в ближайшее время будет увеличено количество маршрутов электробусов с динамической зарядкой — так называют троллейбусы с увеличенным автономным ходом, способные перевозить пассажиров без постоянного подключения к электросети.

СПб ГУП «Горэлектротранс» Электробусы с динамической зарядкой

Об этом сообщил в ходе круглого стола в Общественной Палате РФ начальник отдела перспективного развития службы технической политики петербургского Горэлектротранса Андрей Уланов, передаёт ТАСС.

В настоящее время в Петербурге девять маршрутов обслуживаются такими троллейбусами-электробусами, два из них были запущены в 2020 году. Использование этого типа транспорта показало свою эффективность. Как пояснил Уланов, его преимуществом является использование уже имеющейся троллейбусной сети, вместо создания новой инфраструктуры для «обычных» электробусов.

«В тех городах, где имеется существующая троллейбусная сеть, наиболее оптимальным с экономической точки зрения будет использование именно троллейбусов с увеличенным автономным ходом или электробусов с динамической зарядкой, потому что не создается никакая новая инфраструктура, используется существующая», — сказал петербургский чиновник.