Москва, , 08:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2» и минские соглашения, сообщается на сайте Кремля.

Ангела Меркель и Владимир Путин Kremlin.ru

Глава российского государства отметил последовательную приверженность Германией реализации проекта, который, как вновь подчеркнул Путин, носит исключительно коммерческий характер и направлен на укрепление энергобезопасности Германии и стран Евросоюза.

В качестве отдельной темы Путин и Меркель затронули возможность продления соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через территорию этой страны и после 2024 года.

Кроме того, президент России подчеркнул необходимость неукоснительного выполнения Украиной минского комплекса мер 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода.

В середине июня помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти Соединенных Штатов продолжат вводить санкции против причастных к строительству «Северного потока — 2» компаний. Однако позже власти США и Германии пришли к компромиссу по поводу запуска газопровода.

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