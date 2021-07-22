Тольятти, Самарская область, 22 июля, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Обновлённый седан Lada Vesta будет выполнен в стиле Renault Logan. Об этом стало известно из шпионских снимков, размещённых на сайте Auto.ru.

Auto.ru Обновлённый седан Lada Vesta

Несмотря на то, что автомобиль на снимках покрыт камуфляжем, у новинки можно заметить некоторые новшества. Седан получил иную пластиковую накладку в нижней части кузова, как на кросс-версиях модели, узкую головную оптику, а также светодиодные ходовые огни в виде бумеранга.

На корме автопроизводитель установил светодиодные фонари с трёхсекционной горизонтальной матрицей.

Внутри модернизированной Vesta появятся новые дверные карты, доработанная «приборка», а также блок управления климатическим контролем от Renault Arkana и новая мультимедийная система с вертикальным тачскрином. Линейка двигателей автомобиля останется прежней.

Напомним, до конца июля нынешнего года на основной производственной площадке АвтоВАЗа в Тольятти может стартовать производство модели Lada Niva Travel. До этого модель собиралась на заводе «Лада Запад Тольятти».

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