Самара, 22 июля, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Порывы ветра до 28 метров в секунду ожидаются в Самарской области. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба областного МЧС РФ.

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Сообщается, что 22 июля по области ожидаются грозы, ливни, град и ветер с порывами до 28 метров в секунду.

Отмечается, что в связи с этим в регионе объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности: при усилении ветра нужно ограничить выход из зданий, а также взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области сильный ветер повредил кровлю детского сада.