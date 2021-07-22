Нерчинск, Забайкальский край, 22 июля, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Проливные дожди вновь ухудшили паводковую обстановку в Забайкалье. По данным территориального ГУ МЧС РФ, на территории Нерчинского района, произошел размыв береговой линии на искусственном озере Макарыч.

ГУ МЧС по Забайкальскому краю Наводнение в Забайкалье

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В результате этого в селе Заречный оказалось подтоплено 55 домов и 55 приусадебных участков.

«Жители подтопленных домов были эвакуированы в пункт временного размещения (ПВР) средней образовательной школы села Заречный. На данный момент в ПВР размещено пять человек, детей среди них нет. Наблюдается спад уровня воды, ситуация стабилизируется», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за подъема уровня воды реки Кия снесло мост на микрорайон Даманский в селе Богомягково Шилкинского района Забайкальского края.

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