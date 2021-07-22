Киев, 22 июля, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Руководство «Нафтогаза Украины» сомневается в том, что Россия согласится продлить договор о транзите газа по украинской территории после 2024 года, сообщило 21 июля агентство Reuters со ссылкой на главу правления компании Юрия Витренко.

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По его словам, Россия «использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона», а гарантии со стороны Германии выглядят несостоятельными, поскольку она не добывает этот газ.

Возможным способом обеспечить энергобезопасность Украины глава «Нафтогаза» назвал её вступление в НАТО.

Напомним, действующий контракт на транзит газа через Украину подписан между «Нафтогазом» и Газпромом 30 декабря 2019 года. Он предполагает прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Всего за пять лет Украина получит более $7 млрд.