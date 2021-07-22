Красноармейск, Саратовская область, 22 июля, 2021, 08:02 — ИА Регнум. В Саратовской области проводится доследственная проверка после смерти семилетнего ребенка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

ДТП

Трагедия произошла вечером 21 июля. Во дворе дома по улице Западная города Красноармейска 34-летняя женщина совершила наезд на своего сына. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовском области 15 июля произошло массовое дорожно-транспортное происшествие на трассе Саратов — Волгоград. Неподалеку от поворота на село Широкий Буерак в Саратовском районе в 11:30 (местное время) столкнулись пять автомобилей.

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