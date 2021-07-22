Шилка, Забайкальский край, 22 июля, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Паводковая обстановка обострилась в селе Богомягково Шилкинского района Забайкальского края. Как сообщает пресс-служба правительства региона, из-за подъема уровня воды реки Кия снесло мост, соединяющий микрорайон Даманский с остальной частью села.

75.mchs.gov.ru Паводок в Забайкалье

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Сейчас в населенном пункте развернут пункт временного размещения на базе школы, решается вопрос о предоставлении гусеничной техники для транспортировки жителей из отрезанной части села. Вода к домам пока не подошла, но в Даманском сейчас находятся 18 взрослых и 14 детей.

Лесхоз предоставит гусеничную технику, чтобы людей вывезти в ПВР в школе. В Размахнино снесло два моста внутри села, один мост сложился в Верхней Хиле.

«Село Кыекен тоже оторвано из-за размыва дороги. Решим с доставкой продовольствия и товаров первой необходимости», — пояснил вице-премьер правительства края Андрей Гурулев.

По его словам, сейчас высокий уровень воды докатится до самого города Шилка. Идет оповещение граждан о необходимости возможной эвакуации.

Как сообщало ИА REGNUM, после наводнения 22 июня 2021 года на восстановление разрушенных дорог и мостов Забайкалью необходимо около 950 миллионов рублей. Пострадали более 375 километров региональных и местных дорог, разрушено 38 мостов.

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