Эйндховен, Нидерланды, 22 июля, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Нидерландский ПСВ одержал победу над турецким «Галатасараем» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В составе ПСВ хет-трик оформил нападающий Эран Захави (2, 36 и 85-я минуты), дубль на счету полузащитника Марио Гётце (53, 89). У «Галатасарая» отличился Эмре Кылынч (43).

Ответный матч пройдёт в Стамбуле 28 июля.