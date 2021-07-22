Чита, 22 июля, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 22 июля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 54 022, причём 299 из них обнаружили за последние сутки.

Вирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Вместе с тем 48 275 пациентов (+227 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1094 человека (+7 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 214 находится в тяжёлом состоянии (+18 за последние сутки), 78 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+8 за последние сутки).

Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё 10 человек