Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Вооружения, размещенные в Калининградской области, могут стать «болезненной занозой в боку НАТО» в случае военного конфликта с Россией. Об этом 21 июля написал американский военный эксперт Себастьян Роблин на сайте 19FortyFive.

Калининградская область Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о российских ракетах дальнего действия, которые, как считает автор публикации, способны помешать перемещению сил альянса через Польшу и Литву. Кроме того, эксперт напомнил о разведывательных радарах под Калининградом, расположение которых даст возможность России контролировать действия противника и предсказывать его будущие шаги.

Роблин считает, что для нейтрализации «угрозы» стороны Калининградской области НАТО будет вынуждено начать «осаду и оккупацию» региона. Он также предположил, что конфликт РФ и альянса может вспыхнуть из-за прибалтийских республик.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков написал о том, что истерия Запада по поводу «военной угрозы», якобы исходящей от Калининградской области, является попыткой НАТО оправдать свое существование.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков объяснил заявления Запада по Калининграду