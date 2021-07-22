Токио, 22 июля, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сыграет с представительницей Италии Сарой Эррани в первом круге олимпийского турнира в Токио. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

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Павлюченкова является 18-й ракеткой мира, Эррани находится на 104-м месте в мировом рейтинге.

Вероника Кудерметова (33) встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой (9), Екатерина Александрова (34) сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс (17), Елена Веснина (305) выйдет на корт с представительницей Латвии Еленой Остапенко (30).

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