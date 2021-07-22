Чита, 22 июля, 2021, 07:34 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживают более одного миллиона человек, на 22 июля 2021 года первым компонентом вакцины от коронавируса привито 238 857 человек (+3151 за последние сутки), вторым — 191 879 (+3381 за последние сутки). Такие данные приводит пресс-служба краевого правительства.

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Всего за минувшие сутки прививку от COVID-19 получили 6532 жителя Забайкалья (+1987 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, крупная партия вакцины от COVID-19 (26 330 доз) поступила в Забайкалье с 12 по 18 июля.

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