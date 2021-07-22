В Татарии зарегистрировали ещё четыре летальных случая от COVID-19
Казань, 22 июля, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Татарии подтвердили еще четыре летальных исхода от коронавируса. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 22 июля 587 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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В числе умерших — женщины в возрасте от 45 до 88 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
Как сообщало ИА REGNUM, в Татарию 19 июля пришла партия вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
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