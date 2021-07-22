Токио, 22 июля, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом в первом круге олимпийского турнира в Токио. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

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Медведев является второй ракеткой мира, Бублик находится на 40-м месте в мировом рейтинге.

Андрей Рублев (7-е место) сыграет с японцем Кеем Нисикори (69), Карен Хачанов (25) встретится с ещё одним японцем Йосихито Нисиокой (55), а Аслан Карацев (24) выйдет на корт с американцем Томми Полом (54).

Теннисный турнир на Олимпиаде в Токио пройдёт с 24 июля по 1 августа.